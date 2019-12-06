شكرا لقرائتكم خبر عن 23 راكبا فقط علي أول رحلة بحرية للعبارة «كوين نفرتيتي» بين الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسؤلو ميناء الغردقة البحري ان نحو ٢٣ راكبا قلتهم أولى رحلات العبارة «كوين نفرتيتي» على الخط الملاحي الغردقة - شرم الشيخ بعد توقفه اكثر من عام ونصف زبينهم ٢٠ راكبا مصريا فقط و٢ اسباني وواحد روسي و٤ سيارات حيث أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة البحرية انطلاق أولى رحلات العبارة «كوين نفرتيتي» على الخط الملاحي الغردقة - شرم الشيخ بعد توقفه اكثر من عام ونصف.

وكشفت مصادر ملاحية ان الفريق كامل الوزير وزير النقل وقيادات النقل البحري وهيئة موانئ البحر الاحمر سيستقلون رحلة العودة للعبارة من شرم الشيخ للغردقة احتفالا باعادة تدشين الخط الملاحي غدا السبت.

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فيما وافق وزير المالية علي إعفاء رحلات العبارة من من الجمارك والضرائب تدعيما وتحفيزا علي استمرار تشغيل الخط الملاحي، وقررت شركة الجسر العربى للملاحة البحرية اجراء تخفيضات فى الأسعار المعلنة للرحلات البحرية علي العبارة كوين نفرتيتي علي الخط الملاحي الغردقة شرم الشيخ بنسبة %15 بمناسبة أعياد الكريسماس وحتى 31 يناير المقبل 2020 ليصبح سعر التذكرة ذهابا وإيابا 950 جنيها فقط بدلا من 1100 جنيه للمصريين و110 دولارات للأجانب فيما تحددت قيمة التذكرة 700 جنيه للمصريين و70 دولارا للأجانب فى الاتجاه الواحد، بينما بلغت أسعار تذاكر المركبات بقيمة 1100 جنيه للسيارة الملاكى فى اتجاه واحد و2000 جنيه للاتجاهين.

يذكر ان العبارة كوين نفرتيتى هى احدى العبارات التابعة لشركة الجسر العربى وجنسيتها أردنية وهى بطول 82 مترا، عرض 16 مترا ، غاطس 2.9 متر، سرعة 28.7 عقدة وتحتوى على 580 مقعدا و تتسع لـ 130 سيارة و 6 باصات وتمتاز بفخامة صالاتها و مقاعدها وأماكن الترفيه وتنفرد بعراقة الصناعة والجودة العالية

و من المقرر ان تقوم العبارة برحلات منتظمة اسبوعيا لتنشيط السياحة بشكل ايجابى بين المدن السياحية حيث ان هناك عددا كبيرا من السياح الذين يزورون شرم الشيخ لا يزورون الغردقة و الاقصر لبعد المسافة بالطريق البرى الا انه من الممكن عن طريق الخط الملاحى الغردقة / شرم الشيخ اختصار المسافة.

العبارة «كوين نفرتيتي»

العبارة «كوين نفرتيتي»

العبارة «كوين نفرتيتي»