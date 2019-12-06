شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة مفاجئة علي المنشآت الصحية بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن فريق من المكتب الفني لوكيل الوزارة الصحة بأسيوط بقيادة الدكتور أحمد سيد موسى مدير المكتب الفني ومدير إدارة مكافحة العدوي والدكتور عصام نبيل مدير ادارة التفتيش الفني بمديرية الصحة بعدة جولات مفاجئة علي مستشفيات أسيوط العام والإيمان العام وصدر اسيوط.

ورصدت الجولات عددا من النقاط السلبية التي تمت معالجتها قبل مغادرة المستشفي وقام الوفد بعقد لقاءات مفتوحة بينهم وبين المرضي والمرافقين بمختلف المستشفيات وطاقم العمل من اطباء وتمريض وفنيين.

وشدد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط علي ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة علي مختلف المنشآت الصحية بقرى ومراكز ومدن المحافظة في مختلف الأوقات ورصد كافة الملاحظات وتذليل اي مشكلات والالتقاء بالمرضي ومرافقيهم والاستماع الي متطلباتهم للتعرف علي مدي رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.