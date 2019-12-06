شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء سفاجا البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامى لهيئة مواني البحر الأحمر، إغلاق ميناء سفاجا البحري، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، التي تتراوح بين 32 و34 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 2و 3 أمتار، واضطراب حالة البحر.

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وأوضحت الهيئة، إيقاف الأنشطة البحرية، وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات لمديري الموانى باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية في مداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية، لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات في الموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وقررت شركة القاهرة للعبارات والملاحة البحرية إلغاء رحله السفر للعبارة السريعة القاهرة المقررة من ميناء سفاجا البحري إلى ميناء ضبا السعودي والتي كانت مقررة لها الإبحار مساء امس الخميس لسوء الأحوال الجوية والمائية بالجانب السعودي من البحر الاحمر، وتم إخطار الركاب بالقرار ومن المقرر استئناف الرحلة عقب التحسن في الأحوال الجوية.