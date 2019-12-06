شكرا لقرائتكم خبر عن إغماءات وغضب بين طلاب 6 طب المنصورة بسبب امتحان الجراحة: «تعجيزي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب بين طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب جامعة المنصورة، بسبب امتحان الجراحة الذي أدوه، الخميس، واكد الطلاب اصابة 3 طالبات بالإغماء وتم نقلهن إلى المستشفى بسبب صعوبة الإمتحان والذى وصفوه بالتعجيزى.

ونشر الطلاب صور على صفحات التواصل الاجتماعي، لسيارة إسعاف تنقل إحدى الطالبات إلى المستشفى، واتهموا كلية الطب بتكرار مأساة الدفعة قبل الأخيرة والتى حصل فيها جميع الطلاب على «صفر» ولم تنتهى إلا في ساحات المدارس.

وقال «م. أ» أحد الطلاب «إن امتحان الاختيار من متعدد MCQ الجراحة كان تعجيزي ولم يتمكن أحد من حله».

وأضاف«أننا لم نشتكي إلا بعد أن عجزنا عن حل الامتحان الذي يتناسب مع طلاب الماجستير وليس طلاب الدراسة الاساسية ولذلك تنهار أوائل الدفعة داخل اللجنة وأخذت طالبة متفوقة مهدأ داخل اللجنة وسقط 3 طالبات أخريات مغشي عليهن، وتدخل بعض الاساتذة لتهدئة الطلاب فحلوا لنا بعض الأسئلة وصلت إلى 40 سؤال، ولجنة أخرى حلوا لهم 10 أسئلة وفقد الامتحان جدواه في ان يكون عادل بين جميع الطلاب»

وتابع«المشكلة أن مستقبلنا يضيع لأننا عندما ينخفض تنسيقنا عن كليات الطب الأخرى كلها فرصنا تكون أقل منهم في التوزيع ويتم توزيعنا على أماكن بعيدة لا يوجد بها تعليم ولا عمل مع أننا نذاكر أضعاف الكليات الأخرى لأن الامتحانات بطب المنصورة أصعب بمراحل».

وتساءلت «س. ع» احدى الطالبات قائلة«يعني إيه نازلة من بيتى أمتحن وفى الآخر لا أستطيع سوى حل 40 سؤال من 130، والباقي تعجيزى والامتحان وقته 130 دقيقة فقط، وتم زيادة نصف ساعة على الوقت الأصلى بعد غضب الطلاب وكمان يطلع دكتور يقولك الأسئلة سهله لأنه يراها من وجهة نظره ومعلوماته هو وليس نحن ولما الموضوع يتنشر شوية على الجروبات الناس تقعد تشتم فينا».

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وأضافت: «أنا صعبان عليا نفسي وزملائى واحساسي بالظلم والعجز داخل اللجنة والناس اللي عيطت وانهارت واللي راحوا المستشفى واللي أخدوا مهدئات عشان يعرفوا يكملوا الامتحان ده يبقى تعذيب وتعقيد للطلبة مش امتحان».

وقال «م. أ. ع» أحد الطلاب: «وصلتنا رسالة من شؤون الطلاب بتأجيل الامتحان القادم لحين اتخاذ اجراء نهائى في هذا الامتحان وهذا تدمير لمستقبلنا فنحن منذ 12 سهر في مذاكرة متواصلة وزملائنا في الجامعات الاخري انتهوا من الامتحانات».

وطالب بلجنة محايدة لتقييم الامتحان ومحاسبة أساتذة الكلية الذين يتعمدون تعجيز الطلاب، بحسب قوله، مؤكدا أن "الكلية لم تتعظ من ازمة طلاب الفرقة قبل الماضية والذى تسبب في إحراج الكلية والجامعة في الأوساط العلمية".

ولم تتمكن "المصري اليوم" من الحصول على رد من الدكتورة نسرين عمر القائم بعمل عميد كلية الطب بسبب إغلاق هاتفها المحمول فيما أكد أحد أساتذة الجراحة في الكلية، أن أول 20 سؤال بالامتحان يمكن للطالب حلهم في 10 دقائق فقط بشرط أن يقرأهم جيدا.

وقال لـ"المصرى اليوم" رافضا نشر اسمه، إن «الامتحان كله من المنهج وليس من خارجه ولكن المشكلة أن الطلاب متعودين على امتحانات محفوظة وداخلين حافظين الامتحان وكل طالب يريد الحصول على نسبة 100% ولا يشغل دماغه في الحل».

وأضاف «ما أسهل أن يأتي أستاذ المادة بامتحان سهل، ويأتي به حسب مقياسهم ولكنه لن يكون معيار جيد لمستوى الطلاب العلمى».

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أصدرت حكما في أكتوبر 2018 بإلغاء قرار كلية الطب جامعة المنصورة بمنح جميع طلاب الفرقة السادسة «صفرا» في مادة الجراحة للعام الجامعة 2017/2018 بعد اعتراضهم على صعوبة الامتحان وعدم إكماله للنهاية، وبعد ظهور نتيجة أكثر من 1000 طالب بحصولهم على الصفر وهو ما كان له أثر سلبي في تكليفهم وتوزيعهم بالالتحاق بالعمل الحكومي فيما بعد.

شكاوى الطلاب على مواقع التواصل الإجتماعي

شكاوى الطلاب على مواقع التواصل الإجتماعي

شكاوى الطلاب على مواقع التواصل الإجتماعي