اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة: لا صحة لوصول تكلفة اشتراك المواطن بمنظومة التأمين الصحى لـ2100 جنيه.

الحكومة: لا صحة لوصول تكلفة اشتراك المواطن بمنظومة التأمين الصحى لـ2100 جنيه

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-12-2019 فى مصر

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