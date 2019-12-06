شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب وراء قفزات الاحتياطى إلى 45.3 مليار دولار.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، 28.876 مليار دولار ارتفاعا فى الاحتياطى الأجنبى خلال 4 سنوات.. 6 أسباب وراء قفزات الاحتياطى إلى 45.3 مليار دولار.. الإصلاح الاقتصادى وزيادة الاستثمار المباشر.. ارتفاع حصيلة الصادرات.. تضاعف عائدات السياحة.. زيادة تحويلات المصريين فى الخارج.. تراجع عجز الحساب الجارى.. ارتفاع إيرادات قناة السويس.

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ـ 28.876 مليار دولار ارتفاعا فى الاحتياطى الأجنبى خلال 4 سنوات.. 6 أسباب وراء قفزات الاحتياطى إلى 45.3 مليار دولار.. الإصلاح الاقتصادى وزيادة الاستثمار المباشر.. ارتفاع حصيلة الصادرات.. تضاعف عائدات السياحة.. زيادة تحويلات المصريين فى الخارج.. تراجع عجز الحساب الجارى.. ارتفاع إيرادات قناة السويس

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