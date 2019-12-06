شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. وزيرة التضامن: 29 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بالأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مقتل 3 عناصر إرهابية بسيناء بحوزتهم قنابل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

وزيرة التضامن: 29 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات

بمناسبة اليوم العالمى للتطوع، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، احتفالا، تحت شعار "التطوع مستقبلنا " حول تنمية العمل التطوعى ومكافحة المخدرات وذلك بمقر "بيت التطوع " وهو أول مقر لمتطوعى الصندوق بالجامعات المصرية، بجامعة القاهرة كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.

الحكومة: لا صحة لوصول تكلفة اشتراك المواطن بمنظومة التأمين الصحى لـ2100 جنيه

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وصول تكلفة اشتراك المواطن فى منظومة التأمين الصحي الجديدة إلى"2100" جنيه، تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء.

إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة ميناء الصيد في برج البرلس بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، إغلاق الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر المتوسط والرياح العاتية بصورة خطيرة يستحيل معها خروج أي مركب من الميناء.

الآثار تعلن اكتشاف 19 كتلة حجرية أثرية فى ميت رهينة

بدأت، صباح اليوم، وزارة الآثار أعمال الحفر الأثرى والعلمى فى قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بالقرب من معبد الإله بتاح بمنطقة ميت رهينة، والذى ألقت شرطة السياحة والآثار القبض عليه أمس متلبسا بالحفر خلسة، وكشف النقاب عن كتل أثرية ضخمة مغمورة فى المياه الجوفية.

موانئ البحر الأحمر: تشغيل خط ملاحى بين شرم الشيخ والغردقة بدءًا من الغد

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه سيتم تشغيل خط ملاحى بين الغردقة وشرم الشيخ لخدمة حركة السياحة ابتداء من غدا السبت، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات والتنسيقات مع الجهات المعنية.

تكدس مرورى أعلى دائرى الخصوص بسبب حريق سيارة وقود بطريق مسطرد

ظهرت كثافات مرتفعة للسيارات عقب إشتعال النيران فى سيارة محملة بالوقود أعلى الدائرى بمنطقة الأمير بالخصوص، حيث تم إغلاق الطريق القادم من أعلى النيل لمسطرد .

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الحكومة تسمح لحاجز الإسكان الاجتماعى بالتحويل من دور لآخر للحالات المرضية فقط

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بإطلاق خدمة تلقي "طلبات التعديل من دور إلى دور للحالات المرضية فقط" عبر البوابة الإليكترونية لمركز خدمة المواطنين، من خلال الرابط التالى (https://cservices.shmff.gov.eg)، وذلك فى إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي للخدمات التى يوفرها الصندوق للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، من أجل التيسير على المواطنين.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-12-2019 فى مصر

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الجمعة فى مصر، إذ سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلى 664 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.

مقتل مسلح أطلق الرصاص فى قاعدة بحرية أمريكية بفلوريدا

قال مكتب رئيس مقاطعة سكامبيا فى ولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، إن هناك تقارير عن وجود شخص يطلق الرصاص فى قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية بالمقاطعة.

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

الأهلي يستبعد صلاح محسن من مواجهة الهلال السودانى فى دورى الأبطال

استبعد الجهاز الفنى للنادي الأهلي ، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، صلاح محسن مهاجم الفريق من مواجهة الهلال السودانى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وزير الخارجية : الولايات المتحدة شريك أساسى واستراتيجى للدولة المصرية .. "شكرى" يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا الأزمة الليبية وقضية سد النهضة .. ويؤكد: الاتفاق الموقع بين السراج وأردوغان يعقد الوضع فى ليبيا

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، إن العلاقة القوية الاستراتيجية الهامة التى تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية تجعل من الأخيرة شريك أساسى نجاح بين الدولتين، لافتا إلى أن القاهرة ترغب فى استثمارات أمريكية أكبر فى سوق ربحى بمصر حيث يتميز بطاقات ضخمة وممر للشرق الأوسط وأفريقيا.