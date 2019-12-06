ضبط 16 مخبز لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين. أسفرت الحملة عن ضبط 16 مخبز بمركزى بدر وأبو حمص لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
أشرف على الحملة المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، وإسماعيل شلبى، وكيل مديرية التموين، والعقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية.
من جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، وذلك لمواجهة الغش التجارى وبيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.
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