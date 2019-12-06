شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 17 متسابقا بمسابقة الصوت الحسن ينافسون فى آخر مجموعة للقيد بالإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس غدا السبت، 17 متسابقا بالمجموعة الثالثة بمسابقة الصوت الحسن (قراء ومبتهلين)، ضمن اختبارات صوتية علنية تعقد بمسجد عمروبن العاص بمصر القديمة.

وتتولى الاختبارات، لجنة مشتركة من قبل وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، وتضم عدد من القيادات والمتخصصين فى فنون التلاوة والصوتيات والموسيقى لاختيار مبتهلين وقارئين بالإذاعة، حيث يجرى التصويت على من يجتاز ضمن 7 متسابقين اجتازوا المجموعة الأولى، و4 متسابقين اجتازو فى المجموعة الثانية وينتظر غدا اجتياز عدد من الأكفاء للمقارنة بين الجميع فى التصويت عبر موقع الأوقاف لاختيار أفضل 4 متسابقين نهائيا.

وينافس غدا 17 متسابق هم..

1. على محمد على شعبان الجيزة ابتهالات

2. عمر أحمد حشاد القاهرة ابتهالات

3. محمد أحمد محفوظ محمد الدقهلية ابتهالات

4. محمد جمال محمود أحمد شعبان الدقهلية ابتهالات

5. محمد جمال محمود محمد بني سويف ابتهالات

6. محمد حموده على محمد الشرقية ابتهالات

7. عبدالرحمن جمال محمود محمد بني سويف تجويد

8. عبدالناصر شعيب نجا هلال الكومى البحيرة تجويد وابتهالات

9. عمر نبيل عبد الرازق الجيزة تجويد

10. ماجد الشيتي المنوفية تجويد

11. محفوظ أحمد محفوظ محمد الدقهلية تجويد

12. محمد أحمد محمد عبد الغني أسيوط تجويد

13. محمد أحمد محمد غنيم البحيرة تجويد

14. محمد إمبابى عبد المقصود إمبابى الدقهلية تجويد

15. محمد جمال رفعت على الدقهلية تجويد

16. محمد زكريا عيد رزق البحيرة تجويد

17. محمد سامي عبد.