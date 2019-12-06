شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوانات فى أول أيام ثلاثاء الـ65 جنيها "لم يذهب أحد"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول أيام تجربة رفع رسوم دخول حديقة الحيوانات بالجيزة إلى 65 جنيها، وجدنا الحديقة خالية من الزوار.

وكانت أعلنت حديقة الحيوانات مؤخراً أسعار خاصة بيوم الثلاثاء الذى يعتبر أجازة رسمية للحديقة، حيث أصبح سعر الدخول للفرد 65 جنيها، للرحلات الخاصة والأفواج السياحية، ما لن يؤثر على سعر التذكرة فى الأيام العادية ب5 جنيهات.

وتجولت كاميرا فيديو7 قناة الخليج 365 المصورة بحديقة الحيوانات، حيث اتسمت بالنظافة والهدوء، وخرجت الحيوانات من سكناتها إلى الأقفاص فى انتظار الرحلات.