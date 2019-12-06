مصدر: وزير الداخلية اعتمد نتيجة القبول بأكاديمية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أكد مصدر أمني؛ أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ اعتمد نتيجة القبول لكلية الشرطة هذا العام.

وأضاف المصدر؛ أن تم إبلاغ المتقدمين الذي نجحوا في الاختبارات وتم قبولهم عن طريق إرسال رسائل نصية على هواتفهم؛ مؤكدين أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة خلال أيام.

وكان اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أعلن يوليو الماضي؛ أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكُلية الشُرطة للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية 2019 .

وأوضح مساعد وزير الداخلية بأن مواعيد التقديم ستكون اعتبارا من 24 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل.