الداخلية: ضبط 2000 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 2004 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة، لحيازته 13 طن سلع غذائية "كبدة - كلاوي" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

ضبط مسؤول مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة لحيازته عدد 22ألفا و200 عبوة سلع غذائية "صلصة طماطم – خل طعام" منتج نهائي مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية، وضبط 6500 طن سلع غذائية "خل طعام – صلصة") معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وجرى ضبط مالك مصنع لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، لقيامه بإعادة تعبئة كمية قدرها 37 طن من الأعلاف الحيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني، لانتهاء تاريخ صلاحيتها داخل أجولة عليها علامات تجارية مقلدة لإحدى شركات الأعلاف بقصد الغش.

كما تم ضبط مسؤول شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لحيازته 3909 قطعة من الأجهزة والمستلزمات الطبية (جهاز قياس السكر بالدم – جهاز قياس الأكسجين) "مهربة جمركياً ومجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة والاقتصاد القومي، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وجرى ضبط مسؤول مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المعسل بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، حال قيامه بتصنيع "معسل" مستخدماً خامات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بإجمالي مضبوطات 5470 طن "معسل، تبغ خام، عسل أسود، ملح ليمون، جلسرين " مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي.

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ضبط مسؤول مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة، لحيازته 2200 طن "مفروم دواجن- دهون حيوانية" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام مدير أحد مكاتب التموين "سابقاً" بالدقهلية بالتواطؤ مع زوجته السابقة "مالكة محل بقال تمويني" والاستيلاء على أموال الدعم التي كفلتها الدولة للمواطنين عن طريق إصدار الأول أذونات صرف سلع تموينية للثانية من شركة الجملة بمبالغ تتجاوز التأمين وتعمده عدم إثبات المديونية بدفتر الربط والمحاسبة.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، جرى ضبط المتحر عنهما وبمراجعة التسويات المالية والاستعلام من الجهات المعنية عن الكميات المنصرف إليه خلال عامي 2017/2018، أفادت باستلام كميات من السلع التموينية تُقدر بمبلغ مالي وقدره 378 ألف جنيهاً قاما بالاستيلاء عليها بدون وجه حق خلال تلك الفترة.

كما جرى ضبط مسؤول مخزن لإنتاج وتعبئة المعسل "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بإنتاج وتعبئة دخان المعسل مستخدماً فى عملية الإنتاج خامات رديئة خالية من أية بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" وإدخالها في عملية التصنيع.

وجرى ضبط 2052 عبوة دخان معسل ذات أحجام وأوزان مختلفة مغشوشة ومقلده للعلامات التجارية "منتج نهائي" بواقع 2500 طن مستلزمات إنتاج "عسل أسود- تبغ خام- ألوان صناعية" معبأة داخل عبوات وأحواض بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر".

وضبط مسؤول شركة "لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة بمحافظة القاهرة لحيازته 21 ألفا و350 قطعة مستلزمات طبية (حشو أعصاب أسنان- حشو أسنان) مغشوشة ومقلده لعلامة تجارية مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظورة تداولها بالأسواق.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.