ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و41 حالة قيادة تحت تأثير المخدر بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم بمديريات الأمن. أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 5187 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1725 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و168 مخالفة السير دون ترخيص "قيادة وتسيير"، و24 دراجة نارية مخالفة، و14 مخالفة "موقف عشوائي"، و29 مخالفة شروط الترخيص، و41 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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