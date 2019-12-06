في يوم واحد.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بقيمة 900 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع، مستلزمات إنتاج أحذية وأمتعة شخصية، مفروشات، أقمشة)، بلغت إجمالي القيمة والتعويض تجاوزت 900 ألف جنيه.

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وأثمرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، في ضبط 2 قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري، بإجمالي مبالغ مضبوطة 20 ألف جنيه، وضبط 46 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، عثور على غزل، سرقة، مخالفات السائقين).

وضُبط 769 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 271 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، تم ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية.

جرى تحري المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.