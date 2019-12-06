سائق يطعن زميله للخلاف على أولوية التحميل بالمطرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أصيب سائق بجرح قطعي بالبطن، على يد سائق آخر، إثر نشوب مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على أولوية التحميل بمنطقة المطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية، إشارة من مستشفى المطرية العام، بوصول سائق، مصاب بجرح قطعي بالبطن، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الحادث.

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كشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين سائقين، بسبب خلافات على أولوية التحميل وسرعان ما تطور الأمر لمشاجرة أصاب خلالها المتهم المجني عليه بجرح قطعي بالبطن بسلاح أبيض "كتر" نُقل على إثره للمستشفى لتلقي العلاج.

وباستهداف المتهم ألقي القبض عليه ويدعى "م. ف"، 25 سنة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.