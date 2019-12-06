بعد 13 واقعة.. ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بسوهاج، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما أسلحة نارية.

عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطلين، مقيمان بدائرة المركز، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية عن طريق المغافلة، وإعادة بيعها مرة أخرى بعد تغيير معالمها وتقاسم حصيلة البيع فيما بينهما متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وضبط بحوزتهما (عدد 2 بندقية خرطوش عيار 12مم )، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي والسلاح المستخدم للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، كما ضبط بحوزتهما (عدد 13 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.