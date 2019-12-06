مصرع شخص نتيجة سقوط شجرة فوقه داخل نادي شهير بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: لقي شخص مصرعه، إثر سقوط شجرة فوقه، أثناء جلوسه داخل نادي شهير، بمنطقة التجمع الخامس. وتلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من العاملين بنادي رياضي شهير، بدائرة القسم، مفاده، مصرع شخص، داخل النادي، إثر حادث سقوط شجرة فوق رأسه، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "زكي.أ"، 47 سنة وتم نقل الجثة للمستشفى. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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