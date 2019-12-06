بمشاركة وزراء.. "التنمية المحلية" تنظم ورشة عمل للمحافظين الجدد



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الجمعة، تنظيم ورشة عمل للمحافظين الجدد، على مدار يومين، اعتبارًا من غدًا السبت.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن ورشة العمل سيشارك فيها عدد من الوزراء، بالإضافة لخبراء في الإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الورشة ستتناول المهام الأساسية للوزارة، ومهام عمل المحافظ، والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام المحافظين، ودورهم في تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال الاهتمام بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري، في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين، وعلى رأسها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستغلال المزايا النسبية للمحافظات، وتعظيم مواردها الذاتية والمتابعة الميدانية والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم، عن قرب وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها ومكافحة الفساد.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم استعراض رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والخطط الاستثمارية للمحافظات للعام المالي الحالي، وآليات دعم خطط الاستثمار وخريطة المناطق الصناعية، ودعم المناطق اللوجيستية وتطوير المنافذ والأسواق والتوسع فيها، لتوفير السلع للمواطنين في القرى والمدن بأقل الأسعار.

وأوضح شعراوي أنه سيتم عرض استعراض موازنة المحليات، وجهود إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وقانون التصالح ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعاون مع نواب البرلمان لدعم خطط التنمية في المحافظات.

وأكد شعراوي حرص الوزارة على توفير كافة البيانات اللازمة للمحافظين، والخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظات، لسرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، وحل المشكلات بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.