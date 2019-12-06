​"صناعة الوفد": دعم المصانع المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن المبادرات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تدعم القطاع الصناعي وتدفعه نحو مزيد من التقدم، بما يخدم الاقتصاد المصري، ويساهم في القضاء على البطالة وخفض معدلاتها.

وأضاف قوطة، في بيان له اليوم الجمعة، أن الحكومة أعلنت 3 مبادرات تحفيزية لتشجيع ودعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، والوقوف بجانب المصانع المتعثرة، موضحًا أن ذلك يحل أزمة كبيرة لدى هذه المصانع التي أصبح أغلبها شبه متوقف عن العمل.

وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أنه يوجد الآلاف من المصانع المتعثرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الدولة خلال السنوات السابقة، وإعادة تأهيلها سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين.

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وتابع: "تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، ويعطي أمل لهذه المصانع المتعثرة في الاستمرار في التواجد والبقاء داخل السوق المصري".

وشدد قوطة، على أن دعم وتمويل قطاع الصناعة بهذه المبادرة، يأتي في إطار النهوض أكثر بهذا القطاع كونه قاطرة للنمو، مشيدًا بدورها الإيجابي في رفع المعاناة والأعباء عن المتعثرين من أصحاب المصانع المتوقفة حاليًا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، مُحافظ البنك المركزي، إطلاق 3 مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.​