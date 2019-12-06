مرصد الإفتاء يشيد ببسالة أبطال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية، بتضحيات وبسالة رجال القوات المسلحة والشرطة في توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية والدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء.

جاء ذلك في تعليق مرصد الإفتاء على بيان وزارة الداخلية أمس الخميس، بقتل 3 إرهابيين في سيناء بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الشرطة، والعثور بحيازتهم على "2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الذخيرة – 2 قنبلة يدوية".

وأوضح مرصد الإفتاء أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الإجرامية، ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر.

Advertisements

وأكد مرصد الإفتاء أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وشدد المرصد على ثقة كافة أبناء الشعب المصري في استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة، للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.

ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية، من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.