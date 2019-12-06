أخبار مصر | بعد أزمة أبليكس.. نصائح حتى لا تقع في فخ الترويج لمنتج غير صالح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمة أبليكس.. نصائح حتى لا تقع في فخ الترويج لمنتج غير صالح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، الموافق الرابع من ديسمبر الجاري، سبيل مدير شركة تايلاند فارما؛ لإنتاجها مستحضر طبي للتخسيس يدع "أبليكس"، بكفالة مالية عشر آلاف جنيه، وذلك بسبب كون العقار غير مدرج كعقار بشري أو مكمل غذائي، كما أن المعهد القومي للأغذية أوضح أن المنتج غير معتمد، من قبل وزارة الصحة.

في التقرير التالي، تحاور "الخليج 365" بعض القانونين للتعرف على سبل تفادي أزمة عرض أو الترويج لمنتج مجهول الهوية، غير صالح للاستخدام الآدمي، بدون تصريح من وزارة الصحة، فقال إسلام محمد، محامي، إن تلك الظاهرة انتشرت خلال الآونة الأخيرة، إذ أنه هناك عدد كبير من الشركات التي تصنع العقاقير دون الحصول على تصريح من وزارة الصحة.

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أضاف المحامي، أن تلك العقاقير لا يتم كشفها إلا بمحض الصدفة، مؤكدًا أنه لابد لكل شركة تنتج عقارًا طبيًا أن تحصل على تصريح من الجهات المعنية، وتنهي الأوراق الخاصة به، مطالبًا وزارة الصحة بمتابعة الإعلانات الخاصة ببيع المنتجات الطبية.

وتابع إسلام، أن القنوات الفضائية التي تعرض عليها المنتجات الطبية يجب أن تسلك أي من الطريقين، الأول أن يتم التأكد من كل الأوراق الخاصة بصلاحية المنتج والتصريحات الخاصة به، أو إخلاء طرفها بموجب العقد الناشئ بين الشركة والقناة الفضائية، وعليه يتم طرح تنويهًا قبل بدء الإعلان بأن القناة غير مسئولة عن مثل هذا العقار.

فيما أوضح محمد السيد، محامي بالنقض، أنه لابد أن تتعامل القناة الفضائية بخصوص الإعلانات للعقاقير الطبية، العشبية التي يتم الترويج لها على أنها تمس سمعة القناة ومن الممكن أن تضر باسمها في حال كونها فاسدة، معلقًا "لازم القناة تتأكد قبل بث الإعلان من مصداقية تصريح وزارة الصحة المدون على العقار".