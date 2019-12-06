أخبار مصر | "متنتحرش أنت غالي علينا".. رواد "فيسبوك" يواجهون ظاهرة الانتحار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متنتحرش أنت غالي علينا".. رواد "فيسبوك" يواجهون ظاهرة الانتحار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر خلال الساعات القلائل الماضية، هاشتاج "متنتحرش أنت غالي علينا"، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر؛ لمواجهة ظاهرة الانتحار التي أصبحت قرارًا سهلًا لعدد كبير من الشباب،عقب مرورهم بأزمات مؤلمة على المستوى النفسي، الاجتماعي.

فقالت نورهان حسن، طالبة بجامعة حلوان، إن المنشورات الخاصة بالدعم النفسي للأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية، موضحه أن الأشخاص لو اهتموا برعاية أنفسهم ومن حولهم ببعض التصرفات البسيطة، فلن نضر لعلاج الاكتئاب ولن يسقط شخص جديد في بئر الانتحار.

وأوضحت طالبة بجامعة حلوان، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك أشخاص سيئون جدًا في المجتمع، فيهمشون أصدقائهم، أقاربهم، رفاقهم، أحبتهم، فالعلاقات الإنسانية بمختلف مستوياتها تحتاج إلى تبادل العاطفة والاهتمام، معلقه "راعوا الناس القريبة منكم متبقوش حمل عليهم ".

وأضاف طالب بكلية الهندسة قسم الميكانيكا، أنه لابد من ملاحظة تغير الأشخاص المقربين؛ لحمايتهم من نفسهم إن تطور الوضع، معقبًا "كلنا بنمر بلحظات إحباط واكتئاب".