أخبار مصر | الضابط المزيف وسرقة هيثم زكي.. أبرز 6 حوادث في أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الضابط المزيف وسرقة هيثم زكي.. أبرز 6 حوادث في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل.. سرقة..تهريب، جميعها حوادث تكالبت على حياة الكثير من المواطنين، خلال الأسبوع الماضي، كما أن قوات الأمن، الممثلة في وزارة الداخلية، بكافة وحداتها، بذلت الكثير من الجهد لدحض هذه الجرائم، السيطرة عليها، حماية المواطنين، في التقرير التالي يستعرض "الخليج 365" أبرز الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع.

تصريح دفن لجثة زوجه متفحمة بسبب خلافات أسرية

أصدرت نيابة شمال القاهرة، السبت الماضي الموافق الثلاثون من نوفمبر الماضي، أمرها بتشريح جثمان ربة منزل توفيت على يد زوجها، الذي أسكب مواد حارقة، سبرتو، على جسدها، مشعلًا فيها النار، بسبب عقمها.

تقسيم ميراث نجل أحمد زكي يكشف سرقة سياراته

أعلن بلال عبد الغنى، محامى رامي عز الدين، - يوم الأحد الماضي الموافق الأول من ديسمبر الجاري، الوريث الوحيد للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، أخ غير شقيق-، أنه سيقوم بتقدم بلاغ للجهات الأمنية، بواقعة اختفاء سيارتين مملوكتين للفنان الراحل أحمد زكى، مرسيدس، رينو.

تابع محامي رامي عز، أن تلك الممتلكات اختفت بعد أحداث ثورة 2011، وأن الأمر قد ظهر جليًا، حينما بدأت مراسم تسليم الميراث للوريث الوحيد.

تشكيل عصابي يقتل عامل بمدينة بورسعيد

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية، في مدينة بورسعيد، من ضبط تشكيل عصابى، الاثنين الموافق الثاني من ديسمبر الجاري، خلال إطلاق النيران على عامل، قتله خلال مشاجرة، نشبت لخلافات قديمة في مقهى بدائرة قسم شرطة الجنوب، إلا أنهم لاذوا بالفرار بسيارة ربع نقل، ثبت مع التحقيقات التأكد من سرقتها.

المخدرات في حوزة الأمن بمحافظتي مطروح والمنوفية

نجحت وحدة مكافحة المخدرات في ضبط ثلاثمائة وثمانون طربة من مخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح، بالإضافة إلى خمسة وعشرون ألف، ومائة ثمانون قرض مخدر، بحوزة عناصر متاجرة في المخدرات بمحافظة المنوفية، يوم الثلاثاء الموافق الثالث من ديسمبر الجاري

"أبليكس" يتغرم عشرة آلاف جنيه

في الرابع من ديسمبر، الأربعاء الماضي، أخلت النيابة العامة في جنوب الجيزة، سبيل مدير شركة تايلاند فارما؛ لإنتاج مستحضر طبي للتخسيس "أبليكس" بكفالة مالية عشر آلاف جنيه، لأنه غير مدرج كعقار بشري أو مكمل غذائي، وبالاستعلام من المعهد القومي للأغذية أفاد بأن المنتج غير معتمد، من قبل وزارة الصحة.

ضابط مزيف.. يضرب طفل ويوثق جريمته

انتشر خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، تويتر، إنستجرام، يوم الخميس الموافق الخامس من ديسمبر الجاري، فيديو لأحد الأشخاص يدعى أنه ضابطًا تابعًا لوزارة الداخلية، يعتدي بالضرب على أحد الأطفال، تمكنت أجهزة الأمن المعنية، من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وإلقاء القبض عليه.