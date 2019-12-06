أخبار مصر | افتتاح مدينة الأثاث واعتماد سفراء.. أبرز ما قام به الرئيس السيسي خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح مدينة الأثاث واعتماد سفراء.. أبرز ما قام به الرئيس السيسي خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى بالعديد من من الأحداث سوى بافتتاح مشروعات تنموية كبرى بدمياط وعقد اجتماعات موسعا لاستعراض سير الأعمال وأجرى اتصالات دولية وافتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وترصد الخليج 365 أبرز ما قام به الرئيس السيسي على مدار الأسبوع الماضي.



اجتماع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة



وبدأ الرئيس نشاطه الاسبوعى باجتماع موسع مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من كبار مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني من أجل الوقوف على آخر المشروعات الجارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة كما تناول الاجتماع آخر التطورات على سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية فى إطار شبكة الطرق القومية فضلا عن خطة تنمية قطاع الصعيد والعديد من المشروعات والفعاليات التي تطرق له الاجتماع.

تهنئة ولي عهد أبوظبي



كما قام الرئيس السيسى بإجراء اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، من أجل التهنئة بالعيد الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد، متمنيا لدولة الإمارات الشقيقة حكومةً وشعبا كل تقدم ورخاء وازدهار.



افتتاح معرض القاهرة



وواصل الرئيس السيسى نشاطة خلال الاسبوع وقام بافتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آى سى تى 2019"، في الدورة 23 وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعايته قد تفقد الرئيس المعرض للوقوف على اخر التطورات فى مجال رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين ومعرفة رؤية وزارة الاتصالات فى مجال التحول الرقمي على كافة الاصعدة منها ماهو خاص بالمعاشات والتخطيط والاصلاح وصولا إلى تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من تموين وتعليم وصحة ومرور. وواصل الرئيس السيسى نشاطة خلال الاسبوع وقام بافتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آى سى تى 2019"، في الدورة 23 وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعايته قد تفقد الرئيس المعرض للوقوف على اخر التطورات فى مجال رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين ومعرفة رؤية وزارة الاتصالات فى مجال التحول الرقمي على كافة الاصعدة منها ماهو خاص بالمعاشات والتخطيط والاصلاح وصولا إلى تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من تموين وتعليم وصحة ومرور. كما استمع الرئيس لشرح من وزير المالية حول جهود الوزارة للتحول الرقمي فى تقديم الخدمات والمعاملات المالية للمواطنين ومنها معاملات مصلحة الضرائب من خلال الإقرارات الإلكترونية والخدمات الصوتية والربط الإلكتروني. Advertisements



وأكد الرئيس السيسى أن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة فى مصر حيث تتحرك الدولة بقوة فى هذا الاتجاه الذى يمثل الحاضر والمستقبل الذى نريد أن نمضى فيه.



أجرى اتصال مع الرئيس الجيبوتي



وأجرى الرئيس السيسي كذلك اتصالا هاتفيا مع رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلة، واكد من خلال الاتصال مساندة وقوف مصر وتضامنها الكامل مع حكومة وشعبا مع جيبوتى، فى مواجهة آثار الفيضانات التى شهدتها البلاد مؤخرًا مؤكدا أن مصر لم تبخل جهدا فى الوقف مع جيبوتى سوى بتقدم خدمات مادية أو لوجستية.



اعتماد تسع سفراء



كما تسلم الرئيس السيسى أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد، هم سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجولا، والبرازيل، وزيمبابوي، وبيلاروس، ورواندا، والجزائر، وسريلانكا، وقبرص. كما تسلم الرئيس السيسى أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد، هم سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجولا، والبرازيل، وزيمبابوي، وبيلاروس، ورواندا، والجزائر، وسريلانكا، وقبرص. ورحب الرئيس بالسفراء الجدد مؤكد لهم حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع تلك البلاد وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم بمصر افتتاح مدينة الأثاث بدمياط



وفى نهاية الأسبوع قام الرئيس السيسى بافتتاح مدينة مدينة الأثاث وعددا من المشروعات التنموية الكبرى وشملت تلك المشروعات التنموية وحدات إسكان اجتماعى ومركز تعليمي متطور، وتوسعات جديدة بمحطة توليد كهرباء غرب دمياط، وإنشاء رصيف بحرى جديد بميناء دمياط، وأيضا فندق اللسان برأس البر ومحطة محولات كهرباء مدينة الأثاث، وذلك فى إطار خطط التنمية الشاملة للدولة على كل شبر من أرض مصر. وفى نهاية الأسبوع قام الرئيس السيسى بافتتاح مدينة مدينة الأثاث وعددا من المشروعات التنموية الكبرى وشملت تلك المشروعات التنموية وحدات إسكان اجتماعى ومركز تعليمي متطور، وتوسعات جديدة بمحطة توليد كهرباء غرب دمياط، وإنشاء رصيف بحرى جديد بميناء دمياط، وأيضا فندق اللسان برأس البر ومحطة محولات كهرباء مدينة الأثاث، وذلك فى إطار خطط التنمية الشاملة للدولة على كل شبر من أرض مصر. وقام الرئيس بجولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث، واستمع إلى شرح مفصل من عدد من أصحاب الورش ومعارض الأثاث، وحرص على التقاط صورة تذكارية معهم واكد الرئيس ان افتتاح مدينة الأثاث يعد حلم تم تنفيذه مشيرًا أن مدينة الأثاث تساهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية فى مجال الاثاث وليس فقط تلبية الاحتياجات المحلية.