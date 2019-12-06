مصر | مقطع فيديو و25 قطعة أثرية.. ليلة اكتشاف معبد الإله "بتاح" بميت رهينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقطع فيديو و25 قطعة أثرية.. ليلة اكتشاف معبد الإله "بتاح" بميت رهينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطعة أرض على مساحة 3 آلاف متر بمنطقة ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، علم صاحبها الستيني العمر، أنها مبناه على بعد 10 أمتار من معبد الإله بتاح الذي أنشأه رمسيس الثاني "كان يعبد بهذا المكان تكريما له"، فقرر الصراف التمويني أن يحفر بقطعة الأرض، ليستخرج ما يعثر عليه من قطع أثرية وبيعها لـ"يعيش على وش الدنيا".

بدأ الصراف في تنفيذ خطته لكي يصبح من الأثرياء بين يوم وليلة، لكنه لم يعرف أن قطعة الأرض ستشهره لكن بطريقة أخرى بعدما ألقت شرطة السياحة والآثار القبض عليه، لترويجه مقطع فيديو يحوي على "لوحة فرعونية"، لبيعها، والعرض على مشتريها استكمال الحفر لاستخراج ما يعثر على من قطع أثرية: "اللي تلاقيه نصيبك بيعه ده خير ربنا".

مقطع فيديو يكشف عن معبد الإله بتاح أحضر "عبد الفضيل. أ.ع"، 63 سنة، صراف تمويني، أدوات الحفر، وتوجه إلى قطعة الأرض ملكه البعيدة بمنطقة ميت رهينة عن منزله بأمتار، وحفر في المكان المراد، بأبعاد 140 في 150 مترا، حفرة عمقها متر، وتوقف عن الحفر بعد عثوره على لوحة فرعونية، ووقتها بدأت دقات قلبه تزيد من فرحته " باقي على الحلم خطوة"، وصور اللوحة الفرعونية مقطع فيديو، لصعوبة استكمال حفره بسبب طبيعة الأرض وظهور مياه لقربها من ترعة المريوطية، وترك أدوات الحفر داخل أرضه المسورة، متجها إلى منزله، مكتفي بما قسم له، وبدأ ترويج مقطع الفيديو لبيع اللوحة الفرعونية. معلومة سر الوصول إلى المعبد توصلت معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار بقيام صراف تمويني بعرض مقطع فيديو، يحوي على قطعة أثرية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وحدة مباحث مركز البدرشين، أعدت مباحث السياحة والآثار مأمورية برئاسة العميد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، والعقيد هاني حجازي رئيس مباحث سقارة ومعاونه المقدم محمد حمودة، وبالقبض عليه والتوجه صحبته إلى الأرض ملكه عثر على أدوات الحفر والحفرة المشار إليها، وباستدعاء لجنة من الآثار واستكمال الحفر، عثر على 5 كتل من الجيرانيت الوردي يظهر عليها نقش بالغائر للإله تباح واقفا وممسكا بيده عصا "صولجان"، وتظهر بعض الكلمات الهيروغليفية، ترجع إلى العصر الفرعوني، كما عثر على 19 لوحة جدارية فرعونية منقوشة بالكلمات الفرعونية، وجه اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار بالتحفظ على المضبوطات، والقبض على الصراف التمويني، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. Advertisements

القبض على صراف تمويني والعثور على 25 قطعة أثرية كانت نجح ضباط مباحث السياحة والآثار في القبض على صراف تمويني، لقيامه بالحفر وعثوره على لوحة أثرية وعرضها للبيع عن طريق مقطع فيديو، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. وكشفت التحقيقات عن تفاصيل قيام صراف تمويني بالحفر بقطعة أرض على بعد 10 أمتار من معبد الإله بتاح، بمنطقة ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، وتبين أنه قام ببناء سور بقطعة الأرض المشار إليها، بسبب طبيعة المكان السكانية، وحفره بعمق متر وأثناء حفره عثر على لوحة فرعونية، وعدم تمكنه من استكمال الحفر لظهور مياه حال حفره لقرب الأرض من ترعة المريوطية، وأن الصراف التمويني صور اللوحة الفرعونية، مقطع فيديو وعرضها للبيع، كما عرض بقيام أحد الأشخاص باستكمال الحفر بقطعة الأرض، لعدم تمكنه من الحفر لظهور المياه. وبينت التحقيقات أن ضباط مباحث الآثار برئاسة العميد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، العقيد هاني حجازي رئيس مباحث سقارة، توصلوا إلى مقطع الفيديو المشار إليه، وإلى هوية صاحب المقطع، وتبين أنه "عبد الفضيل.أ.ع"، 63 سنة، صراف تمويني، وبمداهمة قوة من مباحث السياحة برئاسة العقيد هاني حجازي ومعاونه المقدم محمد حمودة، قطعة الأرض، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضباط مباحث مركز البدشين، وعثر على 24 قطعة أثرية، عبارة عن 19 لوحة جدارية أثرية، 5 كتل حجرية. وعاينت شرطة السياحة والآثار، برفقة لجنة من الآثار، وقوة من مباحث مركز البدرشين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، على 24 قطعة أثرية، عبارة عن 19 لوحة أثرية، 5 كتل حجرية أثرية ترجع إلى رمسيس الثاني. وأدلت معاينة مفتشي آثار ميت رهينة بأن القطع الـ 25 قطعة الأثرية المضبوطة بقطعة أرض بالمنطقة تعد كشفا أثريا يرجع إلى العصر الفرعوني، وأن الأرض المشار إليها، امتداد إلى معبد الإله بتاح الذي أنشاه رمسيس الثاني" الذي كان يعبد بهذا المكان تكريما له.

Advertisements