مصر | قصة "الحاج متولي" ببولاق.. خلف 15 وكتب نهايته "زوج بنته" بطريقة مأساوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصة "الحاج متولي" ببولاق.. خلف 15 وكتب نهايته "زوج بنته" بطريقة مأساوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"طيب القلب..صوته هادئ..يكره الظلم".. صفات اتسم بها الشاب الأربعيني ويدعى "أشرف" الذي تزوج من نجلة الرجل العجوز ويدعى"سيد.ع" البالغ من العمر 77 عامًا، حيث عاش حياة هادئة في وسط عائلة زوجته وتدعى "ن.س" يملأها الحب والهدوء وأنجب منها 3 أولاد، ولكن توغل الشيطان قلبه ليفرق الأسرة.

"البداية مشادة والنهاية مأساوية"

يوم لم تشرق الشمس فيها، لا يعرف "أشرف" أنه جاء اليوم المشؤوم ليبتعد عن أسرته الصغيرة، ويكون بداخل أسوار السجن، إثر مشادة وخناقة كبيرة مع "حماه" الرجل العجوز، لتتحول لبركة دماء في وسط شارعهم.

البداية..راجل طيب

انتقلت "الخليج 365" لشارع أحمد علي بمنطقة بولاق الدكرور، لتكشف كواليس مقتل الحمى على أيدى زوج نجلته الكبيرة.

"كان راجل طيب ومش بنسمعله صوت".. كانت الكلمات الأولى التي تحدث بها أحد الجيران في واقعة مقتل رجل مسن ويدعى "سيد.ع" على أيدي زوج نجلته الكبرى وتدعى "ن.س"، قائلًا: "من زمان من ساعة ماتجوز ابنته وإحنا مش بنسمعله صوت وفي حاله دايمًا ومش بيحب المشاكل"، متابعًا: "بعدما تزوج من نجله الراجل المسن عاش في بيت عائلة زوجته".

وتابع أحد الجيران لـ"الخليج 365"، كان يخرج "أشرف" كل صباح ليرتزق بالحلال، وبحكم معرفتنا بالعائلة كانت عائلة "سيد" معروفة بالشارع لأن لديهم بيتان وكان يعيش به أولاده من زوجاته لأنه متزوج من أكثر من امرأة، وكان أشرف زوج نجلته "ن.س" الابنة من إحدى زوجاته ولكن هي حاليًا مريضة، وكانت لديها شقيقة أخرى وتدعى "أ.س" ولديها ابنة وزوجها متوفى وتقطن في الدور الأرضي، متابعًا: "كنا سمعنا من الوقت للآخر أنه يأخذ إيجار على سكن أولاده في البيت"

بيتخانق مع بنته

"كان بيتخانق مع بنته".. واستكمل "ك.ط" أحد الجيران، أنه "في أحد الأيام سمعنا صوت مشادة وخناقة افتكرنا خناقة عادية كانت الخناقة أمام منزل "سيد" الرجل العجوز، ولكن بدأت الأصوات تعلو ووجدنا الخناقة تتحول لضرب"، قائلًا: "لقينا بنت الراجل "سيد" الشقيقة الصغرى لزوجة "أشرف" بتتخانق مع أبوها بصوت عالي، وكانت الخناقة أنه عايز بنته تترك الشقة في الدور الأرضي هي وبنتها الصغيرة لأن زوجها متوفى، وتطلع في الدور الأخير تعيش مع مامتها، عشان كان عايز يأجر شقتها لآخرين، لأنه متعود على تلك الأفعال".

وتابع أحد الجيران: "الخناقة بين السيدة وأبوها بدأت تكبر، وأصبحت في وسط الشارع، وبدأت تراشق الأيدي ما بين السيدة وما بين أخواتها من زوجات الرجل، مدافعة عن حقها أنها لا تستطيع ترك الشقة لأنها بتربي طفلة يتيمة، خاصة لا يوجد أحد يدافع عنها".