مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تحليل DNA في واقعة "توأم أوسيم".. وإنقاذ مسنة من غيبوبة سكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تحليل DNA في واقعة "توأم أوسيم".. وإنقاذ مسنة من غيبوبة سكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

السيطرة على حريق شقة سكنية بالمرج دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المرج انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات، وللتفاصيل اضغط هنا.

تقرير لجنة الآثار يحدد مصير 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

استعجلت نيابة مصر القديمة، تقرير لجنة هيئة الآثار وخبراء العملة في واقعة عرض قطع أثرية وعملات أجنبية ضبطت بحوزة 3 متهمين، متورطين في التنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهم بمنطقة بطن البقرة، وللتفاصيل اضغط هنا.

عاجل.. شرطة ميناء الإسكندرية البحري تنقذ المصريين من كارثة

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها (مشروبات) داخل إحدى الحاويات، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة إلى داخل البلاد، وللتفاصيل اضغط هنا.

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"الداخلية" تنظم المؤتمر الـ27 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية، المؤتمر السابع والعشرون لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار "المكافحة الشاملة وتحديات التقنيات الحديثة بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مستوى الجمهورية، وللتفاصيل اضغط هنا.

إنقاذ مسنة ببني سويف أصيبت أثناء تواجدها بمفردها بمكسنها

تلقى إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا من أحد المواطنين بإصابة خالته ربة منزل، 73 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف بغيبوبة سكر حال تواجدها بمفردها داخل مسكنها، ولم يتمكن من الدخول لإنقاذها، وللتفاصيل اضغط هنا.



