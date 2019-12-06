مصر | بعد حريق سيارة محملة بالسولار.. انتشار رجال المرور أعلى الطريق الدائري بالخصوص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حريق سيارة محملة بالسولار.. انتشار رجال المرور أعلى الطريق الدائري بالخصوص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل رجال الإدارة العامة للمرور، سحب الكثافات المرورية، أعلى الطريق الدائري الخصوص، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، بعد حدوث تكدسات مرورية بسبب اشتعال سيارة محملة بالسولار.

كان نجح رجال الحماية المدنية بالقليوبية في عمليات السيطرة على حريق شب بسيارة محملة بالسولار، أعلى الطريق الدائري الخصوص، في الاتجاه الزراعي، بواسطة سيارات الإطفاء، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وشب حريق بسيارة محملة بالسولار أعلى الطريق الدائري الخصوص، في الاتجاه الزراعي، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا باشتعال سيارة محملة بالسولار، أعلى الطريق الدائري، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.