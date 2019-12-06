مصر | السيطرة على حريق شب بسيارة محملة بـ"السولار" في الخصوص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب بسيارة محملة بـ"السولار" في الخصوص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالقليوبية في عمليات السيطرة على حريق شب بسيارة محملة بالسولار، أعلى الطريق الدائري الخصوص، في الاتجاه الزراعي، بواسطة سيارات الإطفاء، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

كان شب حريق بسيارة محملة بالسولار أعلى الطريق الدائري الخصوص، في الاتجاه الزراعي، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا باشتعال سيارة محملة بالسولار، أعلى الطريق الدائري، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

