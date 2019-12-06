شكرا لقرائتكم خبر عن لجنتان لمعاينة موقع انفجار مركب بجمشة وتاثيرات المناخ برأس غارب في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الغردقة، الجمعة، تكليف محميات البحر الأحمر بتشميل فريق من باحثي المحميات لإجراء معاينة لموقع حادث احتراق وانفجار مركب الصيد الأمير نتيجة اصطدامه بأحد خطوط البترول بمنطقة جمشة، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وبحث النتائج المتعلقة وبحث مدى خطورة الحادث ومعرفة هل يوجد تسريب من عدمه وما خلفه الحادث من كسر في أحد الخطوط وتقدير حجم الخسائر المالية والمادية، لإعداد تقرير مفصل بناء على قرار النيابة.

فيما تواصل نيابة الغردقة التحقيقات في الواقعة التي أدت إلى مصرع شخصان أحدهما يدعى محمد الخولي، 84 سنة، وعلي الحسيني 64 سنة، وإصابة 8 آخرين بحروق مختلفة، وجرى نقلهم لمستشفى الغردقة العام، حيث تم علاج 6 حالات وخروجهم بينما توجد حالتان بالعناية المركزة لخطورة حالتهم.

وفي سياق آخر، تفقدت لجنة فنية متخصصة من الإدارة العامة لحماية الشواطىء مدينة رأس غارب لمعاينة شواطىء المدينة وخاصة منطقة الـ30 مسكن ومنطقة الملاحة وشاطىء المنطقة الجنوبية ورافق اللجنة ادارة البيئة والازمات بالوحدة المحلية وذلك لدراسة التغييرات المناخية وما يصاحبها من امواج وتأثر شواطىء المدينة بتلك الظاهرة بهدف التحرك السريع والعمل على عدم زيادة التآكل وتقليل النحر بالشواطىء داخل المدينة