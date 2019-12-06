شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر يلتقي وزيرة التخطيط ويعد بتوصيل الغاز للمناطق المحرومة في منوف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقي النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة أهم مشاكل وقضايا أبناء دائرة منوف وسرس الليان وربط المدينتين بخطط التنمية المستدامة 2020-2030.
وأعلن شرشر، أنه سيتم قريبا توصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق المحرومة في مدينتى منوف وسرس الليان، بمايقرب من 18 منطقة في كلا المدينتين، عن طريق التقسيط.
ووجه شرشر، الشكر لوزير البترول، طارق الملا والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس» على جهودهم الكبيرة في حصر المناطق المحرومة، وتحديد آليات التنفيذ وإزالة العقبات التي قد تواجه العمل.
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