شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان «مسجد» بمسقط رأس كامل الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، مسجد الرحمة بقرية كفر بداوي التابع لمركز المنصورة والذى تم إحلاله وتجديده على نفقة المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه.

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كان في استقباله في القرية الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والسيد حجازى ومحمد عقل وخالد حماد نواب البرلمان عن مركز المنصورة.

وأدى الوزيران والمحافظ الصلاة بالمسجد الجديد، وتحدث الوزير في خطبة الجمعة بعنوان «من سنن الله الكونية إجراء المسببات على الأسباب» وتدور حول أن الإسلام هو دين الجد والعمل والإتقان والأخذ بالأسباب ولا يعرف البطالة والكسل. وأكد الوزير أن المسلم لا يتواكل ولا يكون عالة على غيره ولا يقصر في أداء واجبات عمله، فالمسلم الحقيقى قدوة لغيره في إتقان العمل والأخذ بالأسباب.

يذكر أن المسجد بقرية كفر بدواى الجديد، وهى مسقط رأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.