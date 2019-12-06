شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يقود حملة لمتابعة أماكن حفظ الأغذية والمخزن الرئيسي لتغذية المدارس بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لمتابعة أماكن حفظ الأغذية بمدينة العاشر من رمضان، ومركز ومدينة بلبيس، والمخزن الرئيسي لتغذية المدارس ببلبيس، رافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الأغذية بمكتب العاشر، وبلبيس، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس.

حيث تم المرور علي ثلاجات التبريد والتجميد للمنتجات الغذائية الخاصة بشركات ومصانع الأغذية بالعاشر وبلبيس، وتم التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها وسلامة المنتجات الغذائية، بعد سحب العينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم المرور علي المخزن الرئيسي لتغذية المدارس بمحافظة الشرقية بأرض جمعية المستثمرين بمركز بلبيس، والذي يقوم بتوزيع التغذية المدرسية علي جميع مدارس محافظة الشرقية وعدد ١٧ محافظة علي مستوي الجمهورية، وتفقد وكيل الوزارة عنبر التخزين وتم التأكد من توافر الاشتراطات الصحية، والتأكد من التوزيع اليومي للتغذية لجميع المدارس وعدم تخزينها تماماً داخل المدارس، كما تم التأكد من مرور مفتشي الأغذية علي المخزن أمس وسحب ١٤ عينة تغذية من جميع التشغيلات، كما وجه وكيل الوزارة بالتأكد من مراعاة الاشتراطات الصحية السليمة في نقل وتوزيع التغذية لوصولها لأبنائنا الطلاب بالمدارس بطريقة سليمة، وآمنة صحياً.