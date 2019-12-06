شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري: الاتفاق الموقع بين «السراج» و«أردوغان» يُعقّد الوضع في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، الجمعة، إن الاتفاق الموقع بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعقّد الوضع في ليبيا.

وأضاف «شكري» خلال كلمته بحوار روما أنه على حكومة السراج الالتزام باتفاق الصخيرات أو أن تفقد شرعيتها، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي في ليبيا يتوسع ويهدد دول الساحل وليس فقط ليبيا نفسها، بحسب موقع «العربية». وبشأن الأزمة القطرية علق شكري قائلا: «لم أر أي تغيير في سلوك قطر».

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي صدقت، الخميس، على اتفاقية مثيرة للجدل تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط والتي تم التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.