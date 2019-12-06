شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الطقس السيئ..إقبال غير مسبوق من الأجانب والمصريين على «قايتباي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قلعة قايتباي في منطقة بحرى بالإسكندرية إقبال غير مسبوق من جانب الأجانب والمصريين اليوم الجمعة، بالرغم من الظروف الجوية السيئة .

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إن القلعة استقبلت وفودا كثيرة من الأجانب خاصة دول شمال شرق أسيا وأوروبا وروسيا وأمريكا والصين لزيارة المعلم الأثري الإسلامى الوحيد المفتوح للزيارة في الإسكندرية، فضلا عن الألاف من المصريين والرحلات المدرسية، حيث جرت الزيارات في إطار تنظيمي وأمني مشدد تزامنا مع الطقس السيئ.

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وأوضح «متولي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه وجه أفراد أمن القلعة الداخلي بالتعاون مع شرطة السياحة بتشديد المتابعة واليقظة التامة والانتشار في جميع ربوع القلعة للحيلولة ضد محاولات البعض من الشباب الزائرين لعدم تكرار أزمة الكتابات المسيئة على الجدران والأبراج الرئيسية وكذا الحفاظ على أمن الزائرين للاستمتاع بالقلعة.

وأشار إلى أن الوفود الأجنبية زارات منطقة الأسوار والأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية بالقلعة وأبدوا إعجابهم بما شاهده في القلعة، مشيرا إلى أنه قدم شرحاً وافياً للوفود عن تاريخ القلعة باعتبارها الحصن الرئيسى لمحمد على ضد الغزاة.

وأضاف أن الزيارات شملت أيضا معرض الأحياء البحرية المرفق بالقلعة والسور الخارجي والحواصل والبهو والسراديب، مشددا على استمرار الاجراءات الأمنية المشددة وتواجد شرطة السياحة داخل القلعة طوال اليوم.

اقبال غير مسبوق من الأجانب والمصريين علي «قايتباي»

اقبال غير مسبوق من الأجانب والمصريين علي «قايتباي»

اقبال غير مسبوق من الأجانب والمصريين علي «قايتباي»

اقبال غير مسبوق من الأجانب والمصريين علي «قايتباي»

اقبال غير مسبوق من الأجانب والمصريين علي «قايتباي»