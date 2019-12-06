شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزراعة تتسلم العينة الأولى لـ "مجفف الذرة" من " الإنتاج الحربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة منى محرز- نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة و اللواء الدكتور حسن عبد المجيد - نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، حفل تصنيع أول مجفف لمحصول الذرة والذى تم تصنيعها لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك بوحدة شبرا التابعة لمصنع حلوان لمحركات الديزل".

وأشادت الدكتورة منى محرز، فى بداية كلمتها بالتعاون بين وزارة الزراعة و الانتاج الحربى و على مدار عامين قاما فريق الميكنة الزراعية لوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد الشحات، وفريق العمل بالمصنع، الذين ساهموا خلال العامين الماضيين فى إنشاء أول مجفف لمحصول الذرة وذلك يعتبر نموذج يحتذى به، وقد اوضحت أن الهدف هو تعظيم انتاجنا وليس انتاجنا الزراعى فقط بل إنتاجنا فى مستلزمات وميكنة الانتاج الزراعى وعلى اساس ذلك خرجت فكرة انشاء اول نموذج لتلك المجففات.

وعلى جانب آخر أوضحت "نائب وزير الزراعة" أن تصنيع تلك المجففات سوف يساعد بشكل كبير فى الحد من الفاقد بعد الحصاد للذرة الصفراء، و كذلك التخزين الامن لمنع نمو الفطريات و كذلك السموم الفطرية حفاظا على الصحة الحيوانية وصحة المواطنين وتساهم أيضا فى تشجيع التصنيع المحلى وتقليل استيراد المجففات من الخارج، كما إنه سيوفر العملة الاجنبية للبلاد ويزيد من فرص تصدير المجففات .

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وأيضا خلال كلمتها أوضحت نائب وزير الزراعة، أن الخمس مجففات سوف يتم توزيعها على مديريات الاصلاح الزراعى بمحافظات "البحيرة – الدقهلية – الشرقية – المنيا" والجمعية الزراعية بمحافظة كفر الشيخ كنموذج للجمعيات التعاونية و القطاع الخاص لمساعدهً الفلاحين فى تجفيف الذرة، وكذلك تجفيف الذرة لإنتاج التقاوى المحسنة لسد الفجوة فى إنتاج الكميات المطلوب زراعتها.

واستعرض عبد المجيد ، علاقة المصانع الحربية بالفلاح المصرى علاقة قديمة حيث اوضح ان مصانع الانتاج الحربى تقوم بتوفير كافة احتياجات الفلاح من من الميكنة الزراعية حيث ان هدف الهيئة هو تقليل الفجوة بين الاستيراد وصولا للإكتفاء الذاتى و التصدير .

كما أفاد أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى على استعداد بالقيام بتصنيع أى جهاز أو ماكينات يكون هدفها خدمة الانتاج الزراعى لمجالات(ميكانيكا أو كهرباء" حيث اوضح ان الانتاج الحربى لدية الكوادر القادرة على ان تلبى كافة المطالب الصناعية، مطالبًا وزارة الزراعة ان تتخذ الانتاج الحربى كذراع صناعى للوزارة.

حضر الاحتفال الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء البابلى مدير معهد بحوث الأراضى والمياه وعدد من قيادات الانتاج الحربى ووزارة الزراعة.