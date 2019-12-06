شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن حول منزله إلى "سلخانة" فى دمنهور لذبح الماشية وتزوير الأختام والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح العبد، لـ"الخليج 365"، أنه تم ضبط السلخانة، بعد ذبح المواطن عجلين كاملين، بوزن أكثر من 110 كيلوجرام، واستخدامه "حديدة"، وزجاجة بها مادة سرية وسفنجة تبلل بالمادة السرية، لختم اللحوم، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تحمى المواطنين من شراء لحوم، من أماكن غير مصرح لها بذلك، والتى قد تذبح حيوانات مريضة، وتزور الأختام بمادة سرية ملونة مجهولة المصدر.
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