شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن حول منزله إلى "سلخانة" فى دمنهور لذبح الماشية وتزوير الأختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور حسنى عباسى، والدكتور هادى الجندي رئيس قسم التفتيش وشرطة التموين بالمحافظة، تمكنت من ضبط سلخانة كاملة فى بيت مواطن بقرية دمتيوه، بمركز دمنهور، فى أقوى الضربات ضد مافيا اللحوم الفاسدة، والتى تُهدد صحة المواطنين.

وأوضح العبد، لـ"الخليج 365"، أنه تم ضبط السلخانة، بعد ذبح المواطن عجلين كاملين، بوزن أكثر من 110 كيلوجرام، واستخدامه "حديدة"، وزجاجة بها مادة سرية وسفنجة تبلل بالمادة السرية، لختم اللحوم، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تحمى المواطنين من شراء لحوم، من أماكن غير مصرح لها بذلك، والتى قد تذبح حيوانات مريضة، وتزور الأختام بمادة سرية ملونة مجهولة المصدر.