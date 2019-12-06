فيديو.. لحظة سقوط لاعبة جمباز روسية من ارتفاع 8 أمتار يفقدها الإحساس بقدميها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت لاعبة الجمباز الروسية يفجينيا أسونوفا، لإصابات خطيرة بعد سقوطها من ارتفاع 8 أمتار، أثناء مشاركتها فى بطولة للجمباز الهوائى فى العاصمة اللاتفية ريجا، وأثناء قيام أسونوفا بجملتها الحركية على هذا الارتفاع الكبير، حدث خطأ تنظيميا فادحا، حيث انفلتت الحلقة المثبتة بالسقف والتى من المفترض أن تكون مهيئة لحمل أوزان كبيرة، لتسقط أسونوفا وترتطم بالأرض بطريقة مؤلمة. تم نقل لاعبة الجمباز أسونوفا، فورًا للمستشفى ليتبين بعد الفحوص أنها تعرضت لكسر ضلعين ورض فى النخاع الشوكى، ما أدى إلى فقدانها القدرة على الإحساس بطرفيها السفليين، فيما طمأنت أسونوفا، جمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فكونتاكتى"، وأشارت إلى أنها بدأت رحلة طويلة من العلاج فى العاصمة موسكو، تحتاج خلالها لعدد من العمليات الجراحية وفترة لا بأس بها لإعادة التأهيل، وذلك حسب ما نقلته "روسيا اليوم" عن rsport.ria.ru. Advertisements

لاعبة الجمباز الروسية يفجينيا أسونوفا تؤدى إحدى حركاتها

التقرير الطبى للاعبة الجمباز الروسية يفجينيا أسونوفا

الحلقة التى سقطت بسببها لاعبة الجمباز الروسية

لاعبة الجمباز الروسية يفجينيا أسونوفا فى المستشفى

لاعبة الجمباز الروسية يفجينيا أسونوفا تطمئن جمهورها

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