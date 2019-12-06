شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس مرورى أعلى دائرى الخصوص بسبب حريق سيارة وقود بطريق مسطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة مواد بترولية أمام نفق الامير بالقليوبية فى، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات الإطفاء الى المكان ويحاصر رجال الحماية المدنية الحريق من كافة الأتجاهات لمنع امتداده للمجاورات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكدس مرورى أعلى دائرى الخصوص بسبب حريق سيارة وقود بطريق مسطرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.