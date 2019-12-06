شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة ميناء الصيد في برج البرلس بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، إغلاق الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر المتوسط والرياح العاتية بصورة خطيرة يستحيل معها خروج أي مركب من الميناء. وقال عبد النبي كمون شيخ الصيادين ببرج البرلس - في تصريح اليوم الجمعة، إن هناك توقف ورسو لأكثر من 500 مركب صيد بميناء الصيد ببرج البرلس منذ فجر اليوم لارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به للصيد، بالإضافة إلى توقف حركة الصيد في بحيرة البرلس بسبب الرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة اليوم.

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