شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اندلاع حريق داخل سيارة مواد بترولية فى الخصوص.. والإطفاء تحاول إخماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق داخل سيارة نقل مواد بترولية بنفق الأمير بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وانتقلت سيارات الاطفاء الى المكان لمحاولة السيطرة عليه. تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة مواد بترولية أمام نفق الامير بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات الإطفاء الى المكان ويحاصر رجال الحماية المدنية الحريق من كافة الأتجاهات لمنع امتداده للمجاورات. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. اندلاع حريق داخل سيارة مواد بترولية فى الخصوص.. والإطفاء تحاول إخماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.