شكرا لقرائتكم خبر عن البطالة فى تركيا تتزايد.. فصل 438 موظفًا من شركة طيران شقيق وزير السياحة التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إن قرار شركة “Atlas Global” للخطوط الجوية، بوقف رحلاتها الجوية مؤقا، تبعه إلغاء عدد من الرحلات الجوية، موضحة أن الشركة المملوكة لشقيق وزير السياحة التركي نوري أرصوي كانت قد قررت وقف رحلاتها حتى 16 ديسمبر الجاري.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن قرار الشركة التركية بتقليل رحلاتها تسبب فى مغادرة عدد من الطيارين، إضافة إلى فرق الضيافة في شركتي الخدمات الأرضية “Çelebi” و”TGS” العاملتين في مطار إسطنبول الجديد.

ولفتت صحيفة زمان، إلى أنه تم فصل 438 من العاملين في شركات “AtlasGlobal” و”Çelebi”، و”TGS”، مشيرة إلى أن شركة “AtlasGlobal” أرجعت قرار وقف رحلاتها الجوية إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة فريقها، وقالت معلومات إن الأسبوع الماضي شهد مغادرة 50 مساعد طيار للشركة، بعد ذلك أصدرت الشركة قرارًا بفصل 93 من العاملين في أطقم الضيافة المختلفة، خاصة العاملين في الرحلات المنطلقة من مطار إسطنبول الجديد.