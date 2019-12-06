مسرح منتدى شباب العالم 2019 يتبنى شعار إحياء الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، اليوم الجمعة، شعار مسرح المنتدى هذا العام حيث يحمل اسم "الفنون.. إحياء للإنسانية"، استعدادًا لانطلاق الموسم الثاني من مسرح شباب العالم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المقرر إقامته في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وينعكس شعار مسرح شباب العالم على محتوى فقرات المسرح المختلفة والتي ستنطلق بداية من يوم 13 ديسمبر الجاري بالافتتاح ثم تستمر العروض المختلفة على مدار يومي 15 و16 ديسمبر.

مسرح شباب العالم هو مسرح ونقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

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وتبدأ فعاليات مسرح شباب العالم بالمسرحية التي يشرف عليها المخرج خالد جلال والتي لم يكشف عن اسمها حتى الآن، حيث تناقش قضايا إنسانية وتعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية.

يأتي لك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف، فقد أقام بالفعل المخرج خالد جلال ورشة عمل العام الماضي قدّم من خلالها مسرحية "الزائر" على مسرح شباب العالم في نسخته الأولى، حيث تناولت المسرحية قضية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، ويقوم حاليا بورشة اخرى للفنانين المرشحين لتقديم عرض هذا العام بمشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.

الجدير بالذكر أن النسخة الثانية من مسرح شباب العالم هذا العام ستعد انعكاسا للقضايا التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات كما لو أنها مرآة لعرض الموضوعات بشكل فني وثقافي.

منتدى شباب العالم، منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، وانطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ ينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.