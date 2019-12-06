الري: 150 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة السد العالي وخزان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان، إن الهيئة نفذت أعمالًا ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه، تتضمن إعادة تأهيل خزان أسوان القديم، ورفع خطوط المياه العكرة المارة بجسم ومساطيح السد العالي، وكذلك فتح والتجهيز لقفل السد الترابي بفم قناة مفيض توشكى، مع دراسة تطبيق وإرساء أمان السد العالي والمنشآت الملحقة به وتنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الأربع.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية نوفمبر 2019 في مجال حماية وتدعيم السد العالي والحفاظ على سلامته وتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة.

وقال جلال إنه تم تنفيذ دراسة الحالة الإنشائية لقنطرة مفيض السد العالي وتطوير منظومة الحقن وملحقاتها بالسد العالي، وأيضا تطوير منظومة التهوئة والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش بالسد العالي، علاوة على معالجة مواسير تفريغ الهواء لـ 10 وحدات بأنفاق محطة كهرباء السد العالي، وكذلك استكمال منظومة التأمين الفني للسد العالي وخزان أسوان، إضافة إلى تطوير منطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية ومنصة المشاهدة على جسم السد العالي، مع إنتاج خرائط رقمية لأملاك الهيئة.

وأضاف أنه تم أيضا إحلال وتجديد مرافق ومعدات طوارىء ومعدات نهرية ووسائل نقل وانتقال، إلى جانب تطوير متحف النيل بأسوان وإنشاء مركز ثقافي إفريقي، وتوريد أجهزة حديثة لأعمال الرصد ومركز بحوث الزلازل.

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وأشار المهندس حسين جلال إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية في مجال استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان ومعالجة الأطماء بالبحيرة وأعمال تقليل البخر ببحيرة ناصر، والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي.

وأوضح أنه تم خلال هذه الفترة أيضا أعمال الصيانات اللازمة بتكلفة حوالي 5.070 مليون جنيه لصيانة وسائل الري والصرف وترميم المباني والمنشآت والمرافق والشبكات والآلات ومعدات الطوارئ وصيانة وسائل النقل الخاصة بالعاملين وصيانة كاميرات مراقبة السد العالي والحاسبات الإلكترونية والصيانات الخاصة بمتحف النيل بأسوان.

وأشار إلى أن الفترة المذكورة شهدت انطلاق بعثة أبحاث بحيرة السد العالي داخل الحدود المصرية، وكذلك انعقاد المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان مرتين برئاسة وزير الموارد المائية والري؛ لمناقشة المسائل الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان.

في سياق متصل، أكد رئيس هيئة السد العالي، أن السد العالي ورمز الصداقة ومتحف النيل شهد خلال هذه الفترة استقبال الآلاف من الزائرين وأهم الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية التي حدثت خلال هذه الفترة، وأهمها زيارة وزير الموارد المائية والري، وأحمد إبراهيم محافظ أسوان وتفقدهما للأعمال الإنشائية بالمتحف، وبالأخص عملية إنشاء المسرح المكشوف، فضلا عن زيارة نائب وزير الري الصيني للسد العالي ومتحف النيل.

وأضاف أن وفودا من 30 دولة إفريقية وعربية وجمهورية الصين الشعبية المشاركين في مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني قاموا بزيارة رمز الصداقة والسد العالي، بمرافقة محافظ أسوان وقيادات هيئة السد العالي.​