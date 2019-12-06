"كنا خايفين التنك ينفجر".. شهود عيان يروون تفاصيل لحظات الرعب على الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قال شهود عيان إن سيارة وقود كانت تسير على الطريق الدائري بمنطقة الخصوص؛ فاختلت عجلة القيادة في يد السائق ما أدى إلى انقلابها.

وأضاف شهود العيان، لمصراوي، أنه بمجرد انقلاب السيارة اشتعلت النيران بجميع أجزائها؛ مما تسبب في حالة ذعر لدى المارة والسائقين خشية انفجار تنك الوقود وهو ما سيؤدي إلى كارثة خاصة في حالة التكدس المروري التي شهدها الطريق.

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وأضاف شهود العيان؛ أنهم أبلغوا الحماية المدنية على الفور للسيطرة على الموقف قبل امتداد النيران للسيارات الأخرى.

وكانت غرفة العمليات بالحماية المدنية تلقت بلاغا باشتعال النيران بسيارة تحمل كمية من الوقود بمحيط الطريق الدائري بمنطقة الخصوص، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وكانت غرفة العمليات بالحماية المدنية تلقت بلاغ باشتعال النيران بسيارة تحمل كمية من الوقود بمحيط الطريق الدائري بمنطقة الخصوص، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.