السائق قفز من السيارة قبل احتراقها.. الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم سيارة وقود أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي التهم سيارة وقود أعلى الطريق الدائري بمنطقة الخصوص.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبيل انتقاله إلى السيارات المجاورة، مشيرًأ إلى أن الحريق لم يتسبب في أي خسائر بشرية حيث تمكن السائق من القفز من السيارة قبل التهام النيران لها.

وكانت غرفة العمليات بالحماية المدنية تلقت بلاغ باشتعال النيران بسيارة تحمل كمية من الوقود بمحيط الطريق الدائري بمنطقة الخصوص، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.