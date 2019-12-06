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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
اندلع حريق هائل، فى سيارة تحمل كمية من الوقود أعلى الطريق الدائرى بالقرب من منطقة الخصوص.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور ومقاطع فيديو للحادث.
فيما أكد مصدر بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغ باشتعال النيران بسيارة تحمل كمية من الوقود بمحيط الطريق الدائري بمدينة الخصوص، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
كما قام رجال المرور بالانتقال إلى المكان الذي شهد الواقعة، لتسيير الحركة المرورية، وسحب الكثافات.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال النيران بسيارة وقود على الدائري.. والحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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