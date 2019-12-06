اشتعال النيران بسيارة وقود على الدائري.. والحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

اندلع حريق هائل، فى سيارة تحمل كمية من الوقود أعلى الطريق الدائرى بالقرب من منطقة الخصوص.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور ومقاطع فيديو للحادث.

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فيما أكد مصدر بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغ باشتعال النيران بسيارة تحمل كمية من الوقود بمحيط الطريق الدائري بمدينة الخصوص، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

كما قام رجال المرور بالانتقال إلى المكان الذي شهد الواقعة، لتسيير الحركة المرورية، وسحب الكثافات.