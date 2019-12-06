ضبط 13 طن "كبدة فاسدة" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة من ضبط صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية وبداخلها كمية كبيرة من الاغذية الفاسدة، غير صالحة للاستهلاك .
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، في الحوامدية، لكميات من الكبدة والكلاوى غير صالحة للاستهلاك.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط صاحب الثلاجة وبداخلها 13 طن "كبدة- كلاوى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء تاريخ صلاحيتها.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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