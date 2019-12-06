"عايز أشوف مراتي".. السجون توافق على التماس نزيل بزيارة زوجته المحبوسة بسجن دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

وافق قطاع السجون على التماس نزيل بسجن دمنهور رجال يطلب فيه زيارة زوجته نزيلة سجن دمنهور نساء .

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة؛ إنه في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى لهم داخل محبسهم.. فقد وافق قطاع السجون على الإستجابة لإلتماس أحد نزلاء سجن دمنهور رجال بزيارة زوجته نزيلة سجن دمنهور نساء.. حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور رجال، وإعادتهما لمحبسهما مرة أخرى.

وأضافت الدخلية في بيانها؛ أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.