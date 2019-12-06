8 كيلو حشيش و17 بندقية آلية في يوم واحد.. الداخلية تواصل شن حملاتها الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 201 قطعة سلاح نارى ، 248 قضية مخدرات، وتنفيذ 82931 حكم قضائى متنوع.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 201 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 178 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(17) بندقية آلية.

بندقية رصاص .

(34) بندقية خرطوش.

(14) طبنجة .

(135) فرد محلى.

(202) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة .

(212) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (82931) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(340) حكم جناية.

(23233) حكم حبس جزئى.

(4649) حكم حبس مستأنف.

(43206) حكم غرامة.

(11503) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (248) قضية مخدرات بحوزة (270) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

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كمية من مخدر البانجو وزنت ( 18,920 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8,052 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,625 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 190 جرام ).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت ( 160 جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 20 جرام ).

كمية من مخدر البودرة وزنت ( 30 جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 390 جرام).

عدد (11373) قرص مخدر .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (8) متهمين ، إرتكبوا (19) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (61) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (250) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 7 سيارات ).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29651) مخالفة مرورية .

فى مجال فحص السائقين: فحص (100) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (10) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.